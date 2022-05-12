〈鴻海法說〉Model C 初期出貨上看萬輛 電池模組、LiDar下半年有新進展

鴻海 (2317-TW) 董事長劉揚偉表示，電動車布局會以整車組裝優先，再來依序是模組、關鍵零配件，其中，自主研發 Model C 初期出貨量也上看 1 萬輛，電池跟 LiDar 下半年會有新的進度。

法人也關注 Apple Car 代工傳聞，以及鴻海未來是否具備量產能力，對此，劉揚偉表示，不評論單一客戶，但目前現有大車廠和新創公司都有接觸，且電動車製程複雜，設計對製程要求，會盡最大能力提供車廠需要的技術力，讓車廠順利量產。

在電動車關鍵模組及零組件方面，劉揚偉表示，電池產品第三季會較明朗，電芯是與國際大廠合作，但模組自製，LiDAR 年底也會有 Demo，目前已有 2 個客戶在接洽，功率半導體、電控和軟體也都有不錯的進度。

而鴻海自主研發的 Model C 也將在今年開放預購，劉揚偉認為，初期出貨可大 5000 至 1 萬輛；今年開始交付的電動大巴 Model T 則可達 100 輛。

既有客戶進度來看，劉揚偉表示，已正式取得 Lordstown 俄亥俄州廠，下半年開始量產 Lordstown 的電動皮卡 Endurance，零配件將由 Lordstown 採購，鴻海提供部分電子模組，但未來雙方共同開發新車，會以 MIH 平台為基礎提供零配件，另一客戶 Fisker 2024 年開始也會在俄州廠量產。