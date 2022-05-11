〈群創財報〉Q2出貨優於Q1 大尺寸面板價格估季減逾1成

面板大廠群創 (3481-TW) 首季財報受戰爭、封控、通膨等因素影響，低於預期，但展望第二季，群創認為，在產業供應鏈逐步趨於穩定、下半年銷售季節的備貨潮帶動下，出貨可望優於首季，不過大尺寸面板價格則估將季減約 10-13%。

群創表示，雖然第二季全球經濟不確定性持續增加，但預期在戰後產業供應鏈趨穩、下半年銷售季節來臨前的備貨潮挹注下，出貨動能將較今年第一季增加，估大尺寸面板出貨量將季增近 1 成、中小尺寸面板出貨量也將季增 16-19%。

群創也強調，將持續發展高值化、差異化產品，並建構多元化的面板應用場域、生態系來發揮「長尾效應」，同時保持領先技術與產品優勢，維持公司長期競爭力。

展望未來，群創表示，將超越競逐產能規模，透過產品組合動態調整、供應鏈協同運籌、前後段工廠智能串接與資本資出精準投放，展現產能應用最佳化、價值極大化的成果，也亦有信心因應總體經濟、產業環境變局，平準化景氣循環波動對未來營運、財務結構、現金流等影響。

另一方面，群創今也決議擬辦理現金減資，減資比率達約 9.5%，群創指出，去年營業活動現金流入約新台幣 1018 億元、淨負債淨值比率為 5%，公司財務結構健康，相關決議不影響未來各項計劃及營運所需資金，也計畫透過這次現金減資調整資本結構，提升未來單位股東權益報酬，而退還的現金股款也有利股東稅賦安排及資金運用彈性。