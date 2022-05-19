堅持多方觀點 小摩知名策略師：美股會由谷底反彈

隨著股市下挫，不少分析師已經改變觀點，美銀的最新調查更顯示，機構投資者的悲觀程度來到新高，但這不包括摩根大通全球市場首席策略師 Marko Kolanovic。

Kolanovic 堅守多頭崗位，他表示，美股可以「爬出谷底」，他還認為，美國今年不會出現衰退，在重新開放的背景下，夏季消費者活動將有所增加。

Kolanovic 成為近期罕見的樂觀派。相較之下，高盛預測兩年內經濟衰退的可能性為 35%，德意志銀行直接預測，明年美國經濟會出現衰退。

Kolanovic 認為，今年大多數糟糕的事情已經發生了，包括聯準會急劇轉向鷹派，非常積極地收緊貨幣政策，歐洲地緣政治緊張局勢，以及俄烏衝突推高全球通膨。

Kolanovic 周三 (18 日) 發布研究報告，認為美國和歐元區股市價格，已經反映了 70% 近期出現衰退的可能性，市場的定價可能過於負面。

Kolanovic 說，他保持風險偏好，投資者應把握機會，逢低買入石油和石油相關股票。

Kolanovic 是華爾街最受關注的戰略家之一，在 2021 年的機構投資者 (Institutional Investor) 調查中，摩根大通被評為全球頂級研究公司和排名第一的股票研究團隊。

近期股市暴跌，Kolanovic 仍保持看漲觀點。就在過去幾周，他還主張在鷹派情緒達到頂峰時增加風險，並表示市場高估了經濟衰退的可能性。他在 3 月中旬表示，市場修正已接近完成。在之前的 2 月份，他主張交易員對聯準會鷹派的定價過高。

Kolanovic 還表示，現在不是全面持股的時候，因為標普 500 指數等指數中，既有一些昂貴的股票，也有一些便宜的股票。他認為，創新、生物科技和國際成長型股票存在巨大機會，但建議避開防禦性股票，理由是它們價格昂貴。