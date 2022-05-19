美股重點新聞摘要2022年05月19日

今日操盤前瞻

日本 3 月核心 CPI

歐洲央行貨幣政策

美股財報：思科、蔚來汽車、小米、騰訊

中國封城 + 俄烏戰爭衝擊 思科估 Q4 營收將下滑 盤後崩跌 12%

思科 (CSCO-US) 周三 (18 日) 盤後公布第三季 (4 月底止) 營收遜於分析師預期，且預估第四季銷售額可能下滑，令市場感到意外，導致盤後崩跌多達 17%。閱讀全文...

房貸利率走升 4 月新屋開工率及建築許可證同步下滑

由於供應面持續面臨挑戰，加上數十年來最陡峭的房貸利率攀升，美國 4 月新屋開工率下滑。閱讀全文...

富國銀行 CEO 警告：美國經濟正毫無疑問走向衰退

據報導，富國銀行 (WFC-US) 執行長 Charlie Scharf 在週二 (17 日) 表示，毫無疑問地，美國經濟正在步入衰退。閱讀全文...

美銀：全球基金經理人現金部位創 20 年新高 美股僅是熊市反彈

根據美國銀行 (Bank of America) 最新的基金經理人調查顯示，由於對停滯性通膨 (stagflation) 和升息的擔憂，全球基金經理人的現金部位創下 20 年來新高。閱讀全文...

IATA：航空旅遊強勁復甦 惟亞洲市場明顯落後

國際航空運輸協會 (IATA) 的數據顯示，今年以來，國際航空旅遊持續強勁復甦，但亞太地區「明顯落後」，相較於 2019 年仍有很大差距。閱讀全文...