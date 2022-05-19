〈台股盤中〉重挫近400點失守萬六 逾1600檔個股走跌

美股昨日重挫，道瓊收盤狂殺超過 1100 點，寫下 2020 年 6 月來單日最慘紀錄，衝擊亞股走勢，台股今 (19) 日早盤下跌 185 點開出後，隨即摜破萬六支撐，盤中重挫 400 點，上市櫃總計 1600 檔個股下跌，50 大權值股幾乎全數走弱，加重指數下跌力道，台積電貢獻跌點近 150 點。

美股昨日殺聲隆隆，道瓊指數跌幅 3.57%， 那斯達克指數暴跌 4.73%，標普 500 指數暴跌 4.04%，費城半導體指數更重挫達 5.17%。

50 大權值股來看，台達電、矽力 - KY、華南金、友達、萬海、陽明和長榮均跌超過 3%，中租 - KY、開發金、富邦金、合庫金、國巨、南電、大立光、聯電、台積電、台新金、國泰金和玉山金等均跌 2.5% 上下。

族群來看，也是全面走弱，鋼鐵族群中，早盤新鋼、燁興、志聯、大成鋼、海光、運錩、聚亨、晉椿、官田鋼均跌超過 4%，中鴻、第一銅、威致、有益、允強、春源和燁輝均跌逾 3%。

貨櫃三雄領跌下，散裝航商同步走弱，新興、正德、四維航、台航、慧洋 - KY 均跌超過 3%，裕民和中航跌 2.5% 上下。

航空業者也偏弱整理，華航、長榮航均跌超過 3%；貨攬業者中，台驊跌逾 3.5%，中菲行跌近 3%。

電線電纜族群表現疲軟，華電和華新均跌超過 6%，華榮、大亞、宏泰、億泰均跌逾 2%。

電子材料化工族群同步弱勢整理，三福化跌近半根停板，中華化跌近 4%，達興材料和長興跌逾 2%。

肥料族群連袂跌，東鹼、全宇生技均跌逾 4%。

元大投顧表示，近期大盤採快速探底模式，在 15616 點獲暫時支撐，自歷史高點 18619 點計算，已整整回檔多達 3003 點，所幸目前 5 日線已上彎，只要未再失守，多頭仍具攻堅條件，惟上檔月線壓力不輕，個股在跌深修正後，可依據復工復產情形，回歸業績面。