洲際半導體指數今年下修近3成 新ETF募集投資價值浮現

全球半導體股價今 (2022) 年遭遇逆風，洲際半導體指數下修近 3 成，追蹤此指數的兆豐洲際半導體 ETF(00911-TW) 將於 6/8~6/14 展開募集，因為已跌到甜甜價，正是新 ETF 募集的好時機。

全球第一檔也是規模最大在美國掛牌的半導體 ETF—iShares 半導體 ETF (SOXX.US)，去年 6 月將追蹤的費城半導體指數換成洲際半導體指數，洲際半導體指數因為網羅全球半導體頂尖企業，被視為半導體指數中的超跑。

但今年以來，國際地緣政經局勢、各國央行升息對抗通膨及市場認為科技股估值過高等因素衝擊，資金大舉抽離半導體族群，使得洲際半導體指數也難逃一劫，今年以來已下修近 3 成，評價面已相對具吸引力。

兆豐投信長線看好全球半導體長發展潛力，尤其近期半導體大廠公布的財報與展望持續看旺，高效能運算、物聯網及車用市場等需求依然強勁。美國的通訊晶片大廠高通除了第一季營收創新高外，並調高第二季優於市場預期的財測；超微、車用晶片大廠安森美 (ON Semiconductor) 亦是第一季營收創新高，並調升全年業績展望，顯示半導體產業具利基性的廠商仍具有成長性。

為掌握半導體長線商機，兆豐投信將首發 00911，其追蹤的就是洲際半導體指數，成份股除了美國的博通、高通、英特爾、輝達，荷蘭的艾司摩爾、恩智浦，台灣有台積電、日月光等全都入列，且每年調整四季權重，足以捕捉科技股輪動。

兆豐投信指出，美股正處於利率政策轉換、股市調整階段，短線市場容易受消息面影響而劇烈震盪，就投資角度來看，現階段應重視產業篩選，具備業績成長及趨勢創新題材的科技股。近期各半導體龍頭大廠對未來看法仍保持審慎樂觀，投資人可把握近期回檔時的進場機會，且新台幣 15,000 元即可入手 00911，輕鬆駕馭全球半導體龍頭廠商。