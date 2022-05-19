受惠電動車電池推動 今年全球鎳需求估年增8.6%

據國際鎳研究組織 (INSG) 最新的報告顯示，受惠不鏽鋼生產恢復以及電池需求旺盛，2021 年全球鎳消費量大增 16.2%，預估今年全球鎳需求將持續增長，較去年同期上升 8.6%。

報告指出，2022 年全球鎳需求將年增 8.6%，首次突破 300 萬噸，此外，全球鎳產量也預期將年增 18.2%，主要受惠於印度產能新增。

2021 年全球鎳市供應短缺 16.8 萬噸，創至少 10 年來最大的產量短缺，今年則預估將供給過剩 6.7 萬噸。

其中，不銹鋼仍然是帶動鎳市需求成長的的主要動力，去年全球不銹鋼產量年增 10.6% 至 5630 萬噸。中國作為全球最大的不銹鋼生產國，由於下半年增速大幅放緩，去年不鏽鋼產量僅年增 1.6%。不過，在 2021 年，中國以外的亞洲地區不鏽鋼產量增長了 21.2%。

今年以來，中國疫情復燃，在嚴格防疫措施，當地生產受到衝擊，對鎳的需求造成影響，也成為市場關注議題。

電動車電池部門也是推動鎳市需求增長的主要動力之一。Adamas Intelligence 的報告估計，3 月全球新電動車的鎳消費量為 18,610 噸鎳，較去年同期增長 50%。

高盛預測，今年電動車電池的鎳消費量將年增 62% 至 28.5 萬噸，隨後在 2023 年將再增長 26% 至 35.8 萬噸。

全球鎳產量的成長主要來自印尼，該國是全球最大鎳生產國，去年的鎳礦開採量增加了 34.4%，全年鎳產量達到 104 萬噸，佔全球產量的近 40%。今年以來的產量也持續增長，數據顯示，今年前兩個月的鎳產量增長了 38.2%。

在產量大幅增加的情況下，分析師平均預估第三季鎳價為每噸 26,800 美元，低於原先預估的 33,000 美元。