華新：印尼鎳生鐵產量持續提升 估今年全球總產量成長近2成

華新 (1605-TW) 在最新出爐的年報中表示，全球鎳生鐵產能主要集中於中國及印尼，隨著印尼疫情干擾因素淡化、當地電力基礎建設趨於完備，鎳生鐵產量持續提升，預計今年全球鎳生鐵產量將提升至 156 萬鎳噸，年增近 2 成。

隨著印尼禁礦出口，鎳生鐵產業鏈加速自中國轉移至印尼，印尼成為全球最大鎳生鐵產出國；去年全球鎳生鐵總產量 132 萬鎳噸，年增 18.9%。其中，中國鎳生鐵總產量為 43.5 萬鎳噸，較前一年度下滑 16%，主要受到原料供應限制與能耗雙控影響、印尼鎳生鐵總產量 88.5 萬鎳噸，年增 48.7%。

華新印尼鎳生鐵廠去年中陸續完工，且電廠也在去年底啟動，主要供給印尼當地鋼廠冶煉不銹鋼使用，去年鎳生鐵銷售量為 11.4 萬噸，約佔印尼總生產量 1.6%，所有產線今年進入全產狀態。

華新表示，由於中國與印尼不銹鋼廠持續擴充產能，對鎳生鐵及廢鋼的需求持續上升，而印尼鎳生鐵具有成本優勢，對於下游鋼廠而言經濟性佳，接續幾年陸續仍有新廠家進入印尼投資設立產線。

除了鎳生鐵比例不斷增加外，電池用鎳需求也持續提升，鎳生鐵轉高冰鎳的生產工藝或將使部分鎳生鐵產能轉向高冰鎳，鎳生鐵供需預期將處在動態平衡的過程；整體而言，印尼成本優勢、中國取消出口退稅、加稅等不確定因素，預估未來對印尼不銹鋼進口量依賴高。

展望今年，董事長焦佑倫在股東報告書中提到，在通貨膨脹、原物料供給及金融交易市場異常波動，以及地緣政治風險升溫，短期營運挑戰，正考驗著維持獲利穩定成長的動能。

焦佑倫進一步表示，公司長期營運策略以工業自動化暨智能化為基礎，落實節能環保及研發創新，透過製造服務化創造出客戶價值鏈，提升企業核心競爭力，奠定公司長期穩定成長基礎。