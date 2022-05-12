政院拍板國教法修正 設海外攬才子女專班、無國籍生可入學

行政院會今 (12) 日拍板通過教育部擬具的國民教育法修正草案，其中最受矚目的是，為吸引優秀人才來台工作及就業，將授權中央主管機關訂定海外攬才子女專班，並增列無國籍學生進入學校就學的法源，全案將送立法院審議。

教育部說明，此次修法，共有八大修法重點，一、提供「課程與教學輔導團」及地方政府組成任務編組的法源；二、增列教師員額編制得依相關節數配置的合理化規定；三、賦予學校行政組織更大的彈性調整空間。

四、增列無國籍學生進入學校就學的法源。教育部指出，目前針對無國籍學生進入國民小學及國民中學就學未有相關規定，為符應兒童人權公約，並考量其就學權益，因此增列無國籍學生入學。

五、強化常態編班及教學正常化監督機制；六、強化學生權益之救濟制度保障。

七、校長不適任事實處理及回任教師規定。為符合現場實務運作情形並審酌學校課務安排與校務行政運作，新增校長任期能配合學年度的起訖時間，並授權地方主管機關訂定相關規定。另為確保不適任校長的處理機制，增列公立學校不適任校長解聘規定。針對校長回任教師部分，增列有關校長不得回任教師的除外情形。

八、授權中央主管機關訂定海外攬才子女專班的彈性規定。配合行政院全球競才方案，延攬及吸引外籍人才來台工作及生活，並吸引本國籍的境外優秀人才回國就業，規劃設立高級中等以下學校設立海外攬才子女專班，其規劃以「外接外轉」為目標，因此彈性調整相關規定。

此外，文化部、原民會、客委會及教育部今天於行政院會上報告「推動國家語言整體發展方案」，行政院通過 5 年 300 億元經費，其中 111 年經費共計約 34 億元，由各部會本預算勻支，112 年至 115 年每年則爭取編列經費約 70 億元。行政院長蘇貞昌指示，除普遍提升國人英語能力外，更應加強推廣國家語言，雙軸並行。