晶心攜手Excelmax 搶進印度RISC-V處理器IP市場

RISC-V 矽智財業者晶心科 (6533-TW) 今 (19) 日宣布，與印度業者 Excelmax Technologies Pvt Ltd 成為合作夥伴，在印度代理、推廣和支援晶心全系列 RISC-V 產品。

晶心科指出，印度是世界第六大經濟體，過去數年電子製造服務業顯著增長，且因矽谷的印度工程師數量龐大且不斷增長，頂尖跨國高科技公司與印度間的聯繫越來越緊密，加上有利的新政策，為本土 SoC 設計公司和國際晶片製造商提供更多獎勵措施，以發展印度當地及國際市場的半導體設計和製造。

印度計劃設立國內晶片設計公司，並投資發展高科技聚落，對先進晶片的強勁需求，也加速本土 SoC 設計公司的成長，預計該市場的年複合增長率 (CAGR) 接近 10%。

Excelmax 總部位於邦加羅爾 (Bangalore)，由超大型積體電路和嵌入式領域的專家創立，專注提供 ASIC/FPGA 和嵌入式設計領域的產品工程服務公司， 在印度具有強大並持續擴展的影響力，目標是成為專注半導體行業的一流解決方案提供商，其廣泛客戶群涵蓋產業中所有垂直領域，數量亦呈指數型增長。

晶心科董事長兼執行長林志明指出，印度本土 SoC 設計公司快速增長，帶動處理器 IP 需求激增，看好現在是進入印度市場提供全線產品和完整技術支援的最佳時刻，也是選擇 Excelmax 成為合作夥伴的原因。

Excelmax Technologies 的執行長兼創始人 Shekhar Patil 表示，公司的 SoC 客戶渴望為他們的設計找到高性能和高成本效益的 CPU IP，期待在印度為客戶提供晶心全系列且領先業界的 RISC-V 核心，並推廣我們的專業客戶服務。