晶心科累計出貨破100億顆 年後將發表首款車用CPU

RISC-V 矽智財大廠晶心科 (6533-TW) 今 (26) 日宣布，去年度採用晶心處理器的系統晶片出貨量超過 30 億顆，年增逾 50%，總累計出貨量已超過 100 億顆，此外，晶心科也積極跨足新領域，預計農曆年後就會發表首款車用 CPU。

總經理暨技術長蘇泓萌表示，由於車用產品需通過車規等級認證，因此晶心科在 2020 年底就已布局取得 ISO-26262 流程 ASIL-D 級的資格，預期今年將正式跨足車用領域。

董事長暨執行長林志明表示，晶心科憑藉多年關鍵技術，發展高效能、高品質、低功耗的處理器及相關軟硬體，獲得聯發科 (2454-TW)、瑞薩 (Renesas)、SK 通訊 (SK Telecom)、偉詮電 (2436-TW)、聯詠 (3034-TW)、群聯 (8299-TW)、EdgeQ 以及泰凌微 (Telink) 等全球客戶肯定。

以晶片年出貨量來看，晶心科 2017 年達 5.9 億顆，以平均每年成長 50% 的速度成長，僅五年時間，2021 年就達 30 億顆，尤其現今量產實績大多為自有 V3 架構，RISC-V 處理器的出貨量僅占 1%，看好未來將保持快速成長態勢。

另外，晶心科今年也推出首屆 RISC-V 應用大賽，希望吸引優秀學生參與競賽，讓 RISC-V 的創新應用及人才培養也能快速從學界生根、萌芽、綻放，同時也致力擴展生態系，結盟國際大廠。

晶心科現今也推出 RISC-V 系列高階處理器核心，具有強大的算力，可運用於最近流行的元宇宙，以及相關的人工智慧 (AI)、擴增實境 (AR)、虛擬實境 (VR)、電腦視覺、加密和多媒體等應用領域。