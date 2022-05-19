半導體在地化風潮帶動 上品今年營運可望上攻

氟素材料廠上品 (4770-TW) 營業報告書出爐，上品表示，全球掀起半導體在地化供應鏈趨勢，除了目前中國、台灣兩市場外，將積極往美國等海外市場進行布局，今年營收、獲利可望成長。

SEMI 預估，全球半導體製造設備銷售總額 2021 年為 890 億美元，年增 39%，在數位轉型推動下，今年設備市場可望再創新高，突破 1000 億美元大關，高階氟素應用需求可望進一步成長。

上品表示，半導體在地化風潮帶動多市場出現成長動能，台灣持續深化先進製程，提高競爭優勢；中國在政府政策推動下，半導體業開發投資如火如荼進行中，而歐洲、美國也在華為禁令後，開始自建供應鏈，帶動氟素應用需求。

上品去年受惠晶圓代工、電子特化客戶積極投入資本支出，加上彰濱新廠落成產能挹注，去年營收 38.3 億元，年增 45.7%，稅後純益 9.66 億元，年增 83.5%，營收與獲利均創成立以來新高。

上品氟素業務涵蓋高純度氟素樹脂材料供應、系統設備規劃與製造，去年氟素內襯設備營收占比約 64.4%、氟素材料占 28.9%，氟素工程約占 6.6%。

氟素樹脂具耐酸鹼性、電氣絕緣性以及高潔淨度，高溫、低溫都不會變質，能滿足 IC 製程中品保需求，從半導體化學品裝運槽車、充填機台、運輸管道、特殊氣體與製程端管線等設備，都須使用氟素材料。