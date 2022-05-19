太陽能模組銷售旺 國碩Ribbon供不應求 上調擴產幅度

台灣太陽能模組廠近期受惠國內需求強勁，全面進行擴產與升級產線，連帶推升模組內導電銲帶 (Ribbon) 的需求大幅成長，國碩 (2406-TW) 今年已擴產 2 成並加工生產，仍供不應求，公司內部正在評估打算上調擴產幅度。

隨著美國正式點名中國洗產地廠商，台模組廠也可望迎來轉單，國碩作為國內模組廠的 Ribbon 主力供應商，可藉此機會重返國際市場，出貨量也可望再跳一階。

台廠包括聯合再生、元晶、茂迪、安集等，去年起就分階段擴產，擴產幅度多從 2 成起跳，滿足台灣衝刺太陽能安裝量的政策，上游材料如 EVA、Ribbon 等需求也激增，國碩為台灣 Ribbon 龍頭，在台市占率超過 7 成，業績也大幅成長。

國碩表示，受惠國內太陽能系統安裝量增加，帶動模組需求強勁，加上原物料價格上揚，首季導電銲帶營收達 1.2 億元，年增 92%，毛利率、獲利也改善。

展望後市，國碩指出，今年以來工廠已全力加班趕工生產，不過，第二季接單仍遠超過現有產能，訂單已排至第三季。

另外，隨著國內模組進入新一代產品更迭，每片標準型模組從過往的 350W 提升至 380W，要求也從扁型銲帶轉換為圓型 MBB 銲帶，國碩看好，目前主要客戶皆已導入該新品，預計第三季 MBB 銲帶量產後，將進一步推升獲利表現。