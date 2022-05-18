NCC核准三家電信頻率共用改配案 亞太電用戶將可用中華電3G

國家通訊傳播委員會 (NCC) 今 (18) 日審議通過兩件電信改配案，分別為中華電 (2412-TW)、亞太電 (3682-TW) 頻率共用改配案、遠傳 (4904-TW) 與亞太電的頻率改配案；未來亞太電用戶可以使用中華電的 3G 行動語音服務，並在偏遠地區使用中華電網路漫遊。

改配是將既有特定頻段改給其他業者使用。NCC 指出，三家電信公司需提升服務品質、涵蓋率、多元資費方案回饋、偏鄉遠距醫療及教育 5G 垂直應用投入規劃。

此外，電信商還需要有其他具體承諾，包括中華電與遠傳 2024 年第二季關閉 3G 網路，以達到節約能源、降低碳排放，善盡企業社會責任，以及三家電信業者需增加基地台數量共近 2700 台，藉此擴大訊號涵蓋，提供消費者體驗。

NCC 表示，此次核准亞太電 900MHz 頻段改配中華電使用，中華電在 900MHz 頻段有更多連續頻寬，可發揮最大頻率使用效益；雙方也將共用中華電 2100MHz 頻段，未來亞太電用戶可使用中華電的 3G 行動語音服務，並且在偏遠地區漫遊中華電信網路。

另外，NCC 核准遠傳及亞太電 700MHz 頻段相互改配，兩公司在該頻段將有更多的連續頻寬，進而提升整體頻譜使用效率及優化服務品質。