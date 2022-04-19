台灣首季網速調查 中華電稱冠、遠傳緊追

測速機構 Ookla 旗下 Speedtest 發布 2022 年第一季台灣網路速度調查報告，針對國內五家電信商的行動網速體驗與測速表現進行評估，中華電 (2412-TW) 平均網速 415.45Mbps 拿下冠軍，遠傳 (4904-TW) 以 310.83 Mbps 緊追在後。

除了中華電、遠傳稱霸前兩名外，台灣大平均網速為 276.38Mbps，亞太電與台灣之星則分別為 264.20Mbps、139.82Mbps。

其他項目方面，行動網路體驗服務一致性 (Consistency) 指標中，評估用戶使用行動網路服務期間，可同時滿足上傳至少 1Mbps 與下載至少 5Mbps 的百分比，顯示能提供用戶穩定、一致的網速體驗。

遠傳在該項目中，獲得 91.9% 領先其他台灣電信業者、拿下全台第一，其次為台灣大 90.9%、中華電 90.6%、台灣之星 83.1%、亞太電 81.8%。

在網路延遲時間項目中，五大電信延遲數值最低的是台灣大，僅 18 毫秒，中華電與台灣之星均為 19 毫秒、遠傳則為 22 毫秒、亞太電 23 毫秒。

另外，Speedtest 也分析台灣 5G 智慧型手機的網路測試，其中，三星 Galaxy S22 Ultra 平均下載速度 175.3Mbps、上傳速度 25.9Mbps、延遲時間 16 毫秒，坐上冠軍寶座；第二名則為蘋果的 iPhone 13 Pro Max，平均下載速度 151.06Mbps、上傳速度 19.59Mbps、延遲時間 18 毫秒。

第三名也是由蘋果拿下，iPhone 13 Pro 的平均下載速度、上傳速度與延遲時間分別為 126.84Mbps、18.02Mbps、19 毫秒。