〈遠傳拚減碳〉子公司旭天能源建置14MW容量 今年有望損平

遠傳 (4904-TW) 目標 2045-2048 年使用 100% 再生能源，子公司旭天能源已建置 14MW 太陽能容量，看好太陽能需求強勁下，旭天能源今年有望損平，成為遠傳成長強勁的小金雞。

展望遠傳未來淨零願景，井琪表示，目前發展太陽能及能源管理的子公司旭天能源，透過自建太陽能與外購轉供綠電輔助，2048 年前全公司可 100% 使用再生能源，並導入碳中和查證，提供 IDC 客戶佐證，藉此達到淨零碳排。

井琪透露，除了板橋新大樓已建置太陽能，可供大樓使用外，子公司旭天能源已建置 14MW 太陽能，由於太陽能建置成本高，目前投入上億元資本支出，且未設定建置容量上限。

井琪看好，過去受到疫情影響，供應鏈混亂，隨著疫情趨緩，加上太陽能需求強勁，旭天能源今年有機會損平。

另外，旭天能源的太陽能建置案以屋頂型太陽能為主，井琪坦言，儘管供應鏈趨於穩定，不過目前案場越來越少，也是現今面臨最大挑戰。

井琪表示，從台灣能源政策來看，目標 2025 年再生能源要達到 20%，其中，太陽光電發電量從 2016 年的 0.445% 提升至 9.8%，且累計設置容量則會達到 20GW、發電量達 256 億度電。