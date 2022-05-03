中華電5G用戶數持續攀升 目標年底前滲透率達30%

中華電 (2412-TW) 今 (3) 日召開線上法說，對於 5G 發展，公司表示，預期在 5G 手機、創新應用帶動下，5G 用戶數有望持續提升，目標年底前滲透率可從目前的 20% 成長至 30%。

中華電第一季 4G 升 5G 客戶平均月繳金額提升 35%，其中，090 月租 ARPU (每使用者平均收入) 年增 3.2%、行動服務營收年增 4.9%。公司補充，從 4G 資費轉換至 5G 高資費的用戶持續提升，不過以 499 升級至 5G 999 元的用戶數，暫時無法對外公布。

不過，中華電看好在 5G 手機，電競、音樂、教育、AI 等創新應用推動下，將進一步帶動用戶數成長，目標年底前 5G 滲透率可攀升至 30%。

中華電轉型成果已見成效，董事長謝繼茂表示，2022 年落實組織轉型，以新的組織架構積極發展業務，分別為個人家庭、企業客戶、國際客戶等三大事業群，儘管面臨 COVID-19 疫情升溫及國際局勢緊張，第一季營運表現仍不俗。

國際電信事業群方面，第一季營收年增 13.8%，主要因國際客戶對 IDC、雲端及 ICT 服務需求不斷增加，預期在此趨勢下，營收將持續成長。

個人家庭事業群部分，受惠市場強勁需求及數位發展商機，第一季推出固網寬頻 + 行動 + Wi-Fi 的三網飆配方案，吸引更多行動與固定寬頻的消費者，另外，家用 Wi-Fi 設備數也較去年同期成長 29%。

企業客戶事業群在行動 ICT、IDC 及資安業務支撐下，第一季營收年增雙位數，5G 企業專網營收也較去年同期增加 3 倍。

第一季營收 512.9 億元，季減 14.36%、年增 2.4%；營利率 22.64%，季增 4.29 個百分點、年增 2.09 個百分點；EBITDA 212.9 億元，季增 2.11%、年增 3.5%；稅後純益 90.2 億元，季增 4.52%、年增 2.5%，每股純益 1.16 元。