日月光高雄廠取得IPMVP能源績效驗證

全球封測龍頭日月光投控 (3711-TW) 高雄廠重視永續、推動綠色節能，導入國際效能量測和驗證協議 IPMVP，輔以 M&V 方法學量測驗證，今 (13) 日宣布，高雄廠區有 17 項具代表的節能措施，共計節電逾 768 萬電度，今年 4 月也獲頒 IPMVP 能源績效驗證，是全台半導體產業第一家通過驗證的公司。

日月光指出，隨著永續發展 SDGs 為全球高度關注與討論的議題，氣候變遷影響與日俱增，減少能源消耗已是大勢所趨。

高雄廠為強化節能成效，自 2020 年推動為期一年的 IPMVP 國際量測驗證，委請第三方公正單位 SGS(台灣檢驗科技股份有限公司)，依據 IPMVP、ISO17741:2016 標準準則，並參考能源局相關規定及日月光節能規章，展開密集且嚴謹的驗證程序。

日月光同步進行兩階段節能種子人員訓練及查證，經由節能措施效益計算暨數據查證，去年 10 月正式通過現場驗證，取得 IPMVP 能源績效驗證，彰顯公司落實節電管控的成效，減輕能耗對於環境的衝擊。



高雄廠從節約能源邁向能源管理，自 2019 年成立廠務節電大聯盟，以 ISO50001 管理系統為基礎訂定節能目標，透過節能競賽、創新方案等交流，達到廠區能源管理優化目的。

日月光節電大聯盟 2020 年以 IPMVP 為年度設定，由接受 M&V 訓練的員工於各廠區推動能源管理發展行動，透過會議評估效益與精準計畫執行，長期監督節能作業，持續提升節能績效。

以變壓器整併的實例，提報電量與查證結果的符合率達 99%，顯示運用 IPMVP 與 M&V 有效幫助企業監測及改善能源管理行動，彰顯節能成效並提升綠色競爭力。



日月光致力環保，積極投入低碳使命、循環再生的執行，以行動實踐綠色承諾，致力降低工廠營運對環境的衝擊，並推動高雄廠的循環經濟，強化源頭管理，包括中水回收系統打造，廢棄物再製等，持續優化資源效益的使用。同步將永續理念擴及至產業鏈客戶、供應商與相關合作夥伴，積極推動自發性節能，共同帶動產業界節能永續風潮，串聯產業共生創造經濟與環保的雙贏。