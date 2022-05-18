〈俄烏衝突〉戰火掀骨牌效應 至少已有14國限制糧食出口

華府智庫「彼得森國際經濟研究所」(PIIE) 的研究顯示，包括印度、印尼在內，俄烏戰爭爆發後已有 14 國在祭出糧食出口祭令，而且隨著戰爭拖延下去，預料將有其他國家跟進。

俄烏戰爭導致黑海地區小麥出口量驟減之後，全球買家把希望寄託在全球第二大生產國的印度身上。但印度上周六宣布即日起禁止小麥出口，理由是暴雨和熱浪接踵而至導致產量銳減，此消息刺激小麥期貨價周一上漲 6%。

小麥期貨價從俄烏戰爭爆發以來就一路上漲。烏克蘭和俄國的小麥出口合計占全球 29%，兩國也是許多穀物和植物油的前五大生產國，如燕麥、葵花籽油、玉米。

亞洲大部分地區的葵花籽油，今年來價格至少翻漲一倍。在歐洲，已有部分超市限量供應食用油，超市貨架空空如也。

根據 PIIE 的追蹤資料，俄烏戰爭爆發將近三個月以來，至少 14 國限制各種糧食的出口，包括印尼的棕櫚油和棕櫚果仁油 (palm kernel oil)，阿根廷的黃豆油和黃豆粉，土耳其的牛羊肉、奶油和烹飪油。

印尼供應全球 55% 棕櫚油，由於國內價格翻倍上漲引發學生抗議，從 4 月 28 日開始無限期禁止出口。穆迪警告，這將演變成更高的糧食通膨，並威脅糧食安全，尤其是偏好棕櫚油的中低收入國家，好比印度。

PIIE 分析師 Joseph Glauber、David Laborde 和 Abdullah Mamun 表示，隨著戰爭拖延下去，糧食短缺、尤其是穀物和植物油的供不應求問題將變得更迫切，進而促使更多國家訴諸貿易限制。