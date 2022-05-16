糧食保護主義抬頭 印度宣布禁止小麥出口 期貨價格飆漲

印度上周五 (13 日) 突然宣布禁止小麥出口，進一步加劇了糧價上漲壓力。

芝加哥基準小麥期貨 (WCON) 上漲 5.9% ，至每蒲式耳 12.4750 美元，為兩個月來最高。今年小麥價格飆升了約 60%，增加了從麵包到蛋糕和麵條的各種商品成本。

令人驚訝的是，印度甚至不是世界上小麥主要出口國。它可能產生如此重大影響的事實，凸顯全球小麥供應的黯淡前景。印度禁令一出，也立即引發 G7 國家農業部長的批評，他們說這些措施擴大了全球糧食危機。

受到烏克蘭戰爭的打擊，全球糧食大漲，也帶來糧食貿易保護主義抬頭。印尼停止棕櫚油出口，塞爾維亞和哈薩克對穀物出口實施配額限制。農產品價格飆升，正促使各國政府尋求保障本地糧食供應。

墨爾本 Thomas Elder Markets 穀物分析師 Andrew Whitelaw 表示，如果這項禁令出現在其他「正常」年份，影響將是微乎其微的，但烏克蘭產量的減少會加劇問題。

除了戰爭削弱烏克蘭的出口之外，現在乾旱、洪水和熱浪，也威脅著大多數主要生產國的作物。

印度破紀錄的熱浪嚴重影響其小麥產量，促使政府考慮對出口設限。媒體對農民和地方政府官員進行的調查顯示，此次收穫季印度小麥產量預計可能下降 10% 至 50%。據印度農民協會 Bharat Krishak Samaj 的主席 Ajay Vir Jakhar 預計，由於高溫，印度各地小麥產量將平均下降 15%。

按照美國農業部的出口數據來看，印度小麥出口額占比為 2%。此前，印度食品和商務部長預計，本財年印度將出口多達 1500 萬噸小麥，創歷史新高，是去年出口量的兩倍。

與全球趨勢不同，專家預測，2022 年俄羅斯糧食總產量可能會達到 1.3 億噸，小麥產量達 8700 萬噸，創歷史最高紀錄。