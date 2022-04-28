印尼擴大限制棕櫚油出口 牽動食用油及烘焙產業成本走高

印尼擴大棕櫚油出口禁令範圍，包含粗棕櫚油、精煉棕櫚油全部納入管制，今 (28) 日起生效，不僅推升國際棕櫚油報價，也一併拉升其他替代食用油品的價格走高，南僑 (1702-TW) 總裁李勘文今 (28) 日對此指出，棕櫚油價格走高，將影響烘焙及速食麵產業的成本，轉嫁已難以避免。

李勘文說，南僑營收約 60% 營收來自油脂產品，油脂產品有一半包括烘焙用油及人造奶油，皆是以棕櫚油為原料加工；泰國廠的速食麵生產，也需要大量棕櫚油支應製程，也就是說，國內速食麵產業及烘焙業，受棕櫚油價格上漲衝擊將較明顯。

在棕櫚油價格不斷上攀的走勢下，南僑目前仍有棕櫚油庫存可支應生產，針對加工烘焙用油、人造奶油等產品，也積極與烘焙客戶協調供貨價格，客戶端大致也能接受。

李勘文較憂心中長期農糧供應，他指出，農作產品必須經過播種、成長及收成，即使俄烏戰事立即停止，境內農作物要到真正收成仍需要一段時間，恐導致價格不斷上漲，進而引發停滯性通膨，這也正是目前各國將農糧產品視為重要戰略物資的一大重要原因；台灣糧食自給率不高，情況同樣令人擔心。

李勘文指出，國際棕櫚油價格這兩年來因國際航運不順暢的影響，去年價格漲幅 100%，今年以來，由於俄烏戰事影響，使全球逾 7 成的葵花籽油出口受阻，在食用油為取得替代供應下，棕櫚油報價明顯上揚，此次又加上印尼宣布擴大棕櫚油出口禁令範圍，再度將國際黃豆油價格推向歷史新高。

事實上，全球外在環境這兩年干擾不少，包含新冠肺炎疫情、海運不順暢等，都造成全球糧食、食用油供應不順，但市場需求仍存在，李勘文指出，今年以來俄羅斯出兵烏克蘭，除運輸燃油價格大漲，戰事也造成來自這兩國小麥、葵花籽油等糧食及食用油供應的頓時短缺，全球各國紛紛尋求替代地區來源進口，供給短缺形成推升價格強大力道，漲勢並擴及其他農糧油產品。

李勘文指出，印尼擴大棕櫚油的出口禁令範圍，主因來自於全球黃小玉、食用來源取得不順，各食品廠紛紛大舉進口印尼棕櫚油，造成印尼國內民間棕櫚油大漲引發民怨，印尼政府不得不採取限制出口、平息民怨；但此舉立即造成替代使用的國際黃豆油價格攻上歷史天價，如此的市場供需法則交叉影響不斷上演。

在原物料上漲、疫情影響下，南僑 3 月單月稅後純益 8754 萬元，年減 46.46%，每股純益為 0.35 元，累計 2022 年首季稅後純益 1.85 億元，年減 33.98%，每股純益為 0.75 元。