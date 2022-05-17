福貞-KY今年有兩岸新產能挹注 業績將優於去年

金屬包材廠福貞 - KY(8411-TW) 持續布局二片式鋁罐產能，2022 年將有山東第二線鋁罐設置產能的加入，加上今年正式入的台灣新竹廠，預阿今年營收較去年明顯增長；並期望特製罐每年能有雙位數成長。

福貞 - KY 從事金屬包裝行業 30 多年，銷售三片式馬口鐵罐、二片式鋁罐，並提供灌裝充填服務，2021 年底透過收購台灣新竹廠股權大力布局台灣市場，包括台啤、黑松 (1234-TW) 及泰山 (1218-TW) 都是客戶。

福貞 - KY 今年併入新竹廠後，第一季營收為 18.4 億元，年增 11.45%，但在不利的匯率因素之下，匯兌損失 4176 萬元，單季稅後虧損 1244 萬元，每股虧損 0.07 元。

福貞 - KY 執行副總李毓嵐今 (17) 日在交易所的法人說明會中指出，第一季產品組合結構為二片式鋁罐佔 51%、三片式馬口鐵罐 40%、代充填業務占 2%、罐蓋占 7%，

李毓嵐指出，福貞 - KY 在持續布局二片式鋁罐產能的策略之下，2022 年將有山東第二線鋁罐設置產能的加入，為今年的重要成長動能，同時，福貞 - KY 將持續開發附加價值高的特製罐產品提供給客戶，預期目前占營收比重約 2% 的特製罐產品業務，每年都有雙位數的營收成長幅度。

福貞 - KY 2022 年重要的業務推進項目，三片式鐵罐聚焦特製罐研發與布局如燕窩碗罐、壓扁罐、寵物罐、茶葉罐等；二片式鋁罐產品上，則針對鋁罐產線增設規劃及投入，包括山東廠鋁罐二線設置投入、陝西廠鋁罐產線布局推進、新竹廠鋁罐產能及效率提升。