福貞-KY 2021年營收78.15億元 創8年來新高

金屬製罐廠福貞 - KY(8411-TW) 公告 2021 年 12 月營收 8.67 億元，月增 12.26％，年增 27.7％，創同期新高，累計 2021 年全年營收 78.15 億元，年增 34.91％，創 8 年來新高。

福貞 - KY 2021 年第四季營收 23.64 億元，季增 17.1%，年增 46.59%。受惠金屬包裝容器產業旺季效應，福貞 - KY 12 月營收為全年最佳，尤其迎合農曆年前送禮及冬季飲品商機，粥類飲品（八寶粥）及蛋白飲品（牛奶花生、杏仁露）等銷量明顯推升，帶動 12 月馬口鐵罐銷量年增雙位數。

福貞 - KY 主管表示，2018-2020 年為金屬包裝容器產業及公司的調整期，公司逆勢大舉投資配合主要客戶投入河南新廠建置，新廠設立後更進一步幫助主要客戶擴大市場佔有率。

隨著主要客戶的飲料銷量明顯增加，福貞 - KY 去年合併營收達 78.15 億元，創 8 年來新高表現，福貞 - KY 也已獲投審會核備，購併近三年平均年營收約 9-11 億元的 TSMP 台灣廠（包含鼎新金屬暨鼎立金屬包裝兩家公司）後，2022 年合併營收可望挑戰新高。

福貞 - KY 主管表示，2022 年除併入 TSMP 台灣廠帶來的直接營收貢獻，未來兩年公司在大陸的生產佈局效益將更加速發酵。包含將陸續在現有山東廠建立第二條生產線，與在陝西設立新廠，新增產能分別預計今年第三季與明年第一季挹注營收貢獻。

再者，福貞 - KY 河南廠與預計明年第一季投產的陝西新廠，由於當地不乏區域性飲料品牌業者，福貞 - KY 有機會爭取到新客戶。

福貞 - KY 2021 年前三季稅後純益 1.05 億元，年增 55.3%，每股純益為 0.6 元。

展望 2022 年，福貞 - KY 預期原物料價格有機會保持平穩，在二片式鋁罐產量有機會持續攀高下，對獲利提升將產生助益，公司也持續投入馬口鐵罐產品差異化研發，藉少量多樣接單模式優化產品組合，並開發其他行業及非飲料客戶，以增加高毛利產品比重。