福貞-KY 11月營收7.73億元創同期新高 年增35%

製罐廠福貞 - KY(8411-TW) 進入第四季旺季，營收表現亮麗，今 (8) 日公告 11 月營收達 7.73 億元，創同期新高，月增 6.72％，年增 35.46％；累計前 11 月營收 69.47 億元，年增 35.87%，福貞 - KY 仍持續進行產能擴充中。

福貞 - KY 表示，第四季起金屬包裝容器產業開始進入旺季，按過往經驗應會延續到農曆年前，12 月營收表現可持續維持較高的增長幅度；相較每年 5-8 月的夏季旺季，因啤酒與涼茶銷售表現佳，二片式鋁罐為銷貨主力，第四季的成長動能則主要來自農曆年前送禮及冬季飲品商機，因此大幅推升粥類飲品（八寶粥）及蛋白飲品（牛奶花生、核桃露）等的銷量增加，並帶動馬口鐵罐的需求明顯成長。

福貞 - KY 指出，公司在 2018-2020 年的行業調整期間，相較同業更積極擴充二片式鋁罐產能，且新擴增產能係配合目前已合作之主力客戶產業鏈前往設廠，已取得高掌握度的明確訂單。

福貞 - KY 未來兩年在中國大陸將有新產能擴充規畫，分別是山東廠再增加 3-5 億支二片式鋁罐產能，預計 2022 年第三季起挹注營收貢獻，陝西廠明年第二季開始建設廠房及基建，2023 年第一期產線可望投產，二片式鋁罐年產能約 6 億支。

福貞 - KY 今年前三季稅後純益 1.05 億元，年增 55.3%，每股純益為 0.6 元福貞 - KY 在二片式鋁罐的佈局上，以持續追求規模經濟為目標，其中新增產能規劃與擴充速度，以配合現有客戶的成長性與新客戶開發的可能性為主；在馬口鐵罐部分，公司將會持續投入資源，採少量多樣接單模式，開發更多異形罐產品與其他行業（非飲料）客戶，以增加高毛利產品的比重。