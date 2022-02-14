旺季效應提前 福貞-KY 1月營收降至68.3億元

製罐廠福貞 - KY(8411-TW) 今 (14) 日公告 2022 年 1 月營收為 6.83 億元，月減 21.29%，年減 11.66%，主因農曆年節相較去年提前，旺季效應已在去年 12 月大幅反映，導致營收較去年同期減少。

福貞 - KY 近幾年配合主要客戶需求，提供即時在地供應的生產布局，並持續發酵。

福貞 - KY 指出，第一季是產業淡季，較去年同期相較仍有雙位數成長表現，除合併福貞新竹廠後帶進的台灣地區營收直接挹注外，公司配合主要客戶搶占區域性市場，陸續在大陸河南及山東等地設廠或擴廠，隨著客戶的市佔率逐步擴大，取得更多的訂單份額與更重要的供應商位置，預期與客戶依存度更高下，後續的雙贏效果將會更顯著。

未來一年，隨著主要客戶的腳步，福貞 - KY 山東廠將再增加 3-5 億支鋁罐產能，預計自第三季起貢獻營收，公司亦已配合客戶需求，開始籌建陝西廠成為集團在大陸的第六個金屬包裝容器生產基地，今年第一季開始建設廠房及基建，2023 年第一期產線可望投產，年產能約 6 億支鋁罐。

福貞 - KY 表示，公司主要客戶為全中國飲料品牌，近幾年積極朝區域市場發展，以爭取更大的市占率，因此在地化、區域化生產已是趨勢，如河南及陝西等地過去相對是製罐產業的空白區域，公司配合客戶赴當地設廠，幾乎等同取得相當的訂單保證，與客戶戰略夥伴關係也更密切，未來一年隨著山東新產線與陝西新廠等陸續導入量產，會是公司成長的重要動能。

福貞 - KY 選擇投入在地化、區域化生產，也已逐漸產生外溢效果，尤其過去一年原物料大幅上漲，中小型區域性飲料品牌業者，無法成為大型金屬包材廠列為優先供貨對象，加上環保政策趨嚴、原材料成本上漲形成巨大衝擊，陸續退出市場，公司因此爭取到區域性飲料品牌業者，成為新客戶。

福貞 - KY 2022 年預期在加入福貞新竹廠的台灣地區營收，以及公司配合主要客戶持續進行的在地化、區域化生產佈局效益持續發酵下，今、明年營運表現可望保持穩健增長。