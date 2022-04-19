蘇州釋1,696家企業「白名單」 和碩、緯創、台達電入列

繼上海發布企業復工「白名單」後，蘇州也公布供應鏈重點企業及關鍵配套企業名單，涵蓋 1,696 家企業，和碩 (4938-TW) 、緯創 (3231-TW) 、台達電 (2308-TW) 等台企都入列。

微信公眾號「芯智訊」指出，蘇州市疫情聯防聯控指揮部企業防控組周一（18 日）表示，為確實做到「保生產、穩發展」，經各地梳理上報供應鏈重點企業和關鍵配套企業，形成第一批名單，請各地互認企業名單，以確保蘇州物流暢通。

蘇州市政府公布企業白名單。(圖: 芯智訊)

蘇州第一批重點企業名單有 393 家。台商聚集的昆山（由蘇州代管），南亞電子、友達 (2409-TW) 、仁寶 (2324-TW) 、緯創、捷安特、研華 (2395-TW) 、定穎 (6251-TW) 、台光電 (2383-TW) 、正新 (2105-TW) 等都被列入名單。

另一台商聚集地蘇州，矽品、中磊 (5388-TW) 、日月光 (ASX-US) 、京元電子 (2449-TW) 、國巨 (2327-TW) 等也在名單上。

另外，1,303 家主要配套企業名單中，嘉聯益 (6153-TW) 、聯詠 (3034-TW) 、建大 (2106-TW) 、欣興 (3037-TW) 、長興化學等台企也在其中。

蘇州市委常委顧海東周一強調，正在加緊研究，分類施策，在做好疫情防控前提下，做好企業有序復工復產各項準備，全力確保供應鏈穩定。

顧海東表示，蘇州一方面要做好企業疫情防控工作，另一方面要打通供應鏈「堵點」。目前政府已成立「保生產、穩發展」工作領導小組，以及穩定重點產業鏈供應鏈工作專班，協調打通影響蘇州重點企業生產、運輸的「堵點」。目前蘇州市級工作專班已協調 147 批次、791 家企業供應鏈相關問題。