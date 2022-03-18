緯創擬二度處分8000張緯穎持股 持股比將跌破4成

代工大廠緯創 (3231-TW) 今 (18) 日公告，為發揮資金運用效益、實現獲利，擬以鉅額逐筆交易方式，在 3 月 21 日至 4 月 20 日處分旗下雲端伺服器大廠緯穎 (6669-TW) 約 8000 張持股，也是繼去年 11 月後，緯創二度公告處分緯穎持股，估本次交易完成後，緯創持股比例將低於 4 成。

緯穎是緯創旗下小金雞，主攻資料中心、雲端基礎架構等，在 2019 年 3 月 27 日獨立上市，依公開資訊觀測站資料顯示，緯創目前仍是緯穎單一最大股東，持股達 73895 張，約 42.26%，若緯創完成本次處分後，持股數將降至 65895 張，依此推算，持股比將降至 37.6%，跌破 4 成大關。

依緯穎今日收盤價 1005 元計算，緯創計劃處分約 8000 張持股，帳面現金將有 80.4 億元入袋，但緯創解釋，本次處分為母公司對子公司所有權權益變動，因未喪失控制力，故作為權益交易處理，處分利益將帳列在資本公積項下。

緯創先前就多次表示，不排除在適當時機處分持股，處分目的是發揮資金運用效益、實現獲利。

展望今年，隨全球各大資料中心擴大資本支出、料況改善，緯穎營運可望逐步轉好，緯穎也看好，遠距應用需求成長將助力雲端資料中心產業持續成長，規劃未來 2-3 年持續擴展全球據點，預計產能可望較目前擴增 5-6 倍，以達營運穩定、彈性目標。