〈台股盤前〉電子領軍反彈 站穩萬六靜待量能放大

台股近日隨著電子股低接買盤進場，從低點 15616 點一路反彈至昨日的 16056 點，重返萬六大關，市場預期，今 (18) 日在台指期夜盤續揚 109 點下，搭配成交量有效放大，可望站穩萬六，進一步挑戰收復十日線。

美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾週二表示，聯準會將毫不猶豫持續升息，直到通膨下降，認為在採取行動過程中，美國人可能感到一些痛苦，但有許多合理途徑可實現經濟「軟著陸」，也重申經濟符合預期下，升息 2 碼是合適的。

市場消息方面，馬來西亞 DAGANG NeXchange(DNeX) 與鴻海 (2317-TW) 全資子公司 Big Innovation Holdings Ltd (BIH) 簽署合作備忘錄 (MOU)，雙方計畫將成立合資公司，並在馬來西亞建造一座 12 吋晶圓廠，規劃月產能 4 萬片，將採用 28 或 40 奈米製程。

另外，天風國際分析師郭明錤指出，蘋果 (AAPL-US) 正測試元太 (8069-TW) 的電子紙 (EPD) 解決方案，將用於折疊裝置與類平板產品，市場看好，蘋果將加快導入電子紙在各種裝置上，除了提高顯示體驗，也能更省電，元太出貨量可望再跳一階，也將同步拉抬供應鏈如晶宏 (3141-TW)、天鈺 (4961-TW) 等營運表現。

展望台股後市，法人認為，由於國際股市尚未真正止穩，儘管電子權值、中小型個股有反彈現象，但因追價量能不足，短期恐仍呈現來回震盪格局，並以去年低點 15159 點作為支撐，密切觀察後續國際情勢變化。