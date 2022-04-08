自行車廠業績旺 巨大、美利達3月營收改寫歷史新高

自行車整車廠巨大 (9921-TW)、美利達 (9914-TW) 受惠 3 月工作天數增加、出貨結構改善挹注，3 月營收雙雙改寫歷史新高紀錄，業者對後續營運也不看淡。

巨大 2022 年 3 月營收為 89.4 億元，創新高，月增 33.67%，年增 6.29%，首季營收 223.06 億元，創新高，季增 12.07%，年增 8.19%；美利達 3 月營收 33.37 億元，創新高，月增 45.28%，年增 4.46%，首季營收為 81.58 億元，為歷史次高，季增 24.12%，年增 1.75%。

近期掛牌的明係 (6804-TW) 3 月營收 2.44 億元，創歷史次高，月增 8.14%，年增 56.5%，第一季營收 6.74 億元，創新高，季增 10.09%，年增 45.71%。

巨大主管指出，3 月營收成長主要在於代工業務出貨較多，自有品牌美國捷安特的電動輔助自行車也熱銷，帶動營收成長 30%。

巨大預估，2022 年營收將雙位數成長，並將在越南平陽省設置年產能 100 萬台新廠，今年第四季還有新產能開出，預估貢獻 5 萬台整車出貨量。

美利達 3 月則因出貨產品組合較佳，進而拉升營收的向上創新高。明係主管則表示，依目前訂單及出貨的安看來看，2022 年第二季營收將有機會再創新高。