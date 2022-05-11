巨大淡季不淡 首季獲利創次高 EPS 4.86元

巨大 (9921-TW) 董事會今 (11) 日通過第一季財報，稅後純益 18.22 億元，為單季次高，每股純益為 4.86 元。

自行車整車廠巨大 2022 年第一季營收 222.6 億元，創新高，毛利率 22.91%，季增 0.5 個百分點，年減 1.5 個百分點，單季稅後純益 18.22 億元，為單季歷史次高，季增 65.94%，年增 7.05%，每股純益為 4.86 元。

巨大主管指出，首季營收雖改寫歷史新高，但在物料、人力及運輸成本上漲的壓力下，以及代工出貨占比提高的影響，毛利率不及去年同期，但仍維持在 22.9%，營業利益也較去年同期小幅減少；不過，受惠於美元升值帶來的匯兌利益，推升獲利創歷史次高。

巨大指出，第一季代工業務出貨較以往順暢，帶動集團營收成長；而巨大集團自有品牌在全球三大市場銷售表現，依原幣計算，美國公司因電動輔助自行車 (E-bike) 快速成長，營收較去年同期雙位數成長；捷安特歐洲公司則受到 E-bike 供貨不及影響，加上去年銷售高基期，營收較去年同期減少約一成；捷安特中國內銷表現持平。2022 年第一季 E-bike 銷售金額占集團營收 26%，依舊是集團重要成長動能。

巨大指出，從市場端來看，全球中高階自行車及 E-bike 市場需求仍舊強勁，各國政府與民眾對健康與環保意識不斷提升，自行車仍深受消費者喜愛。在新年度創新產品推出後，勢必能幫助業績持續成長。 雖然烏俄戰爭、通膨、零件短缺、物流以及全球疫情仍不穩定，增添經營的挑戰性。

不過，巨大 4 月初捷安特昆山工廠配合中國政府防疫政策暫停生產，該廠已在 4 月 28 日復工生產，將透過調假加班追趕產能，部分出貨也將遞延至 5 月，目前對全年營運尚無重大影響。

巨大 2022 年 4 月營收為 58.46 億元，月減 34.61%，年減 15.42%，累計 2022 年前 4 月營收 281.52 億元” 年增 2.31%。

巨大 2021 年稅後純益為 59.3 億元，每股純益 15.8 元，擬配發每股 10 元現金股利。