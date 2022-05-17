宅經濟發燒 晶華、京站推餐飲訂閱制

近來隨著本土疫情持續延燒，宅經濟再度興起，餐飲業也加強外送外帶服務，晶華 (2707-TW) 旗下台北晶華為迎合消費者居家防疫需求，率先宣布推出晶華宅家美食訂閱制服務，而百貨商場京站 (2945-TW) 也宣布，建立防疫物資線上補給站，並同步推每日餐食訂閱制，拚全力鞏固第二季的營運動能。

受到疫情衝擊，4 月多家飯店和連鎖餐飲業包括力麗店 (5364-TW)、富野 (2736-TW)、六福 (2705-TW)、國賓 (2704-TW)、遠雄來 (2712-TW)、瓦城 (2729-TW)、漢來美食 (1268-TW) 和王品 (2707-TW) 等，營收均年減超過 20%，由於疫情尚未降溫，5 月營收年減幅度恐怕更不妙。

為強化營收動能，晶華指出，新推出的晶華宅家美食訂閱制，鼓勵消費者一次下訂防疫期間所需餐食，並可安排不同日期自取或外送。

台北晶華酒店董事總經理吳偉正表示，晶華美食到你家美食平台成立至今約一年的時間，因應近來民眾外帶餐點需求增加，積極規劃更多不同的選擇和購買方式，此次新推美食訂閱制，是以小家庭顧客的需求出發。

另一方面，百貨來客受衝擊也不小，對此，台北京站時尚廣場提出與疫共存的居家隔離照護計畫，並協助消費者計畫性採買防疫商品，透過線上網購平台 Qonline 串聯館內服務，集結每日餐食訂閱制、居家防疫、備糧到營養保健等上萬種商品，建立防疫物資線上補給站。