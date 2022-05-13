Wedbush：Rivian在電動車業總屈居下風 但已走在正確方向上

電動車 (EV) 新創公司 Rivian (RIVN-US) 過去一年過得有夠艱難。自 2021 年 11 月觸及高點以來，該股一路下跌。

Wedbush 證券事總經理艾夫斯 (Dan Ives) 在最新報告中寫道，「讓我們這樣稱呼它吧：Rivian 自 IPO 以來一直是塊破銅爛鐵，也是電動車業的出氣包。」「該公司本有潛力改變電動車和汽車業，大肆炒作，但結果令人失望。」

總部位於加州的 Rivian 在其最新財報中報告了 9500 萬美元的營收，低於市場普遍預期的 1.312 億美元。這家電動車製造商第 1 季調整後每股虧損為 1.43 美元，略高於預期的 1.45 美元。

艾夫斯說，雖然上季「並非沒有問題，但最終看來，Rivian 走上了正確的軌道，需求強勁，供應鏈今年應可交車 25000 輛，重申了其財測。」

Rivian 表示，它仍預計今年將生產 25000 輛電動車。該公司還指出，截至 5 月 9 日已收到來自美國和加拿大的 90000 多輛 R1 淨預訂單。此外，這家電動車製造商表示，自 3 月更新價格之後，它已在美國和加拿大收到超過 10000 輛 R1 訂單，其中平均價格超過 93000 美元。

這家電動車製造商顯然還有更多工作要做。即使符合預期，但該公司詳細說明了持續面對的問題，包括供應鏈問題。

該公司在財報聲明中指出，「供應鏈仍然是我們生產的瓶頸。」「由於供應商的限制，我們被迫停產的時間比預期要長，導致大約有四分之一的計劃生產時間損失。」

艾夫斯還批評了該公司的領導層，並表示其與華爾街的溝通一直是「該做而不去做的事」。

他說：「除了悲慘的漲價（24 小時後收回）肥皂劇之外，每季都有一件接一件的意外發生。」

艾夫斯維持 Rivian 優於大盤的評級，認為該股是同行中的「長期贏家」，但將目標價從 60 美元調降至 30 美元。

他指出，「到目前為止，要說 Rivian 的故事讓我們和華爾街感到失望，還只是輕描淡寫。」「我們相信，從核心工程和設計的角度來看，Rivian 以及亞馬遜 (AMZN-US) 的商業關係有可能在未來 10 年成為主要的 EV 中堅力量。然而，要做到這一點，他們需要開始向客戶交車並停止找藉口。」

艾夫斯並不是唯一一個看好 Rivian 的人。CEO 史卡林吉 (RJ Scaringe) 在第 1 季財報電話會議上表示，投資人將目光投向 Rivian 未來的喬治亞工廠；該公司在此投資 50 億美元，承諾提供 7500 個工作崗位；到 2025 年該廠將生產 20 萬輛汽車，特別是中型 SUV R2 車型。該公司高管表示，手頭有 170 億美元現金將用於這項投資。

RBC 資本市場分析師史帕克 (Joseph Spak) 在一份報告中寫道，「我們認為這比預期要好得多。」「該公司優化了其產品路線圖和營運支出。Rivian 簡化了車型，並經由 R1 推出的產品學習來專注於 R2。」