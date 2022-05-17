收購擱置嚇壞投資人 推特吐光馬斯克公開持股以來漲幅

馬斯克收購推特風波不斷，推特股價也跟著大起大落，日前馬斯克因推特假帳號與垃圾郵件問題，決定暫停擱置對推特的收購，消息影響推特周一（16 日）盤中股價跌近 8%，吐光馬斯克先前公布持有推特 9% 股份以來所有漲幅。

截稿前，推特 (TWTR-US) 盤中下跌 7.87%，每股暫報 37.52 美元，跌破馬斯克先前公布 9% 持股時的股價每股 38 美元，目前市值報 280.7 億美元，遠低於馬斯克提出 440 億美元收購價約 160 億美元。

馬斯克上周五推特發文表示，收購交易將暫停，直到他了解更多假帳號細節以及假帳號在平台上氾濫情形。不過他後來有發文表示「仍致力收購推特」，此舉也讓推特董事長 Bret Taylor 回應：「我們也是」。

然而，收購擱置消息敲響交易可能破裂的警鐘，投資人紛紛開始拋售推特股票，股價一路下滑跌破馬斯克宣布持股前的水位，回吐所有漲幅。

除此之外，推特也透露出收購期間的不確定性，上周宣布凍結人事招聘與其他削減成本措施，包括兩位推特高層消費者產品主管 Kayvon Beykpour 與營收主管 Bruce Falck 將離開推特，其中 Beykpour 稱是推特執行長 Parag Agrawal 要他走人。

不過 Agrawal 仍預計馬斯克的收購交易能順利成功，並準備繼續領導與營運推特，以免交易失敗。