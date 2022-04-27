藥華藥在美最大潛在競爭者Protagonist遭重挫

昨天（26 日）美國 Protagonist 公布其新藥 PN-943 用於治療潰瘍性結腸炎的臨床二期試驗結果，發現高劑量的 PN-943 與對照組相比，PN-943 並不具有較好的療效，但該公司卻仍強調在低劑量組別效果顯著。Protagonist 公司曾為華爾街寵兒，該公司另一支針對罕見病真性紅血球增多症（PV）每年 20 億美金龐大市場商機的新藥 Rusfertide（PTG-300），更獲得多位分析師撰寫分析報告，被認為是藥華藥 Besremi 的大對手。然後，接續 Rusfertide 在 4 月中揭露二期人體試驗有 5.6% 皮膚癌風險，股價重挫 70%，治療潰瘍性結腸炎新藥又遇逆風，股價一天內又再暴跌近 50% 來到 9.41 美元。兩支新藥連番失利下，專家推估，Protagonist 公司已難追上藥華藥，藥華藥 Besremi 在 PV 市場目前已無對手，加上今年 2 月獲美主管機關推薦放入治療指南（NCCN guideline），進一步展現巨大商機潛力。

美 Protagonist 公司 PV 新藥恐遭 FDA 撤銷「突破性療法資格」

有別於一般常見疾病新藥市場的百家爭鳴，罕見病新藥因為市場聚焦、藥價較高昂、競爭者相對少、贏者全拿的特性，造就美國 Incyte 公司旗下藥品 Jakavi 在骨髓增生腫瘤疾病（MPN）領域獨佔鰲頭十年沒有對手，去年在美國營收更是超越 20 億美元。這也讓鎖定單一領域投入罕病新藥研發的藥廠間，宛如進行一場看不見煙硝的戰爭。

就在今年（2022）年 4 月，有一條沒有引起台灣投資人重視，卻對打進罕病新藥國際盃的台灣新藥產業至關重要的消息從美國傳出：美國 FDA 最近通知 Protagonist 公司，FDA 計畫撤銷該公司的「突破性療法資格」，該公司股價也因此應聲下跌 30%。而 Protagonist 可能被 FDA 撤銷突破性療法資格的新藥 Rusfertide（PTG-300），正是去年 11 月 12 日取得美國真性紅血球增多症（PV）一線用藥藥證的藥華藥 Besremi（P1101）的最大潛在競爭者。

美 PV 新藥 Protagonist 遇重挫 難超車藥華藥先佔優勢

據了解，Protagonist 因為在二期臨床試驗中發現，在 89 個使用 Rusfertide 的 PV 病人中，有 5 位病患得了皮膚癌，高達 5.6% 的風險，讓 FDA 不得不考慮撤銷它的突破性療法資格。

據擁有新藥開發臨床試驗經驗的專業人士分析，Protagonist 的 Rusfertide 被撤銷突破性療法資格是第一重打擊，更深遠的影響是 Rusfertide 有造成皮膚癌的「Risk（風險）」，這種疑慮一沾上就很難洗除，也可能讓原本要參與臨床試驗的 PV 病友退縮，增加收案難度。

反觀藥華藥在歐洲的試驗中，採 HU 細胞減滅療法的對照組 127 名 PV 病人，有 5 名產生皮膚癌（機率 3.9%），純粹施打藥華藥 Besremi 的 127 名實驗組 PV 病人則沒有人得癌症，凸顯出 Besremi 令病友安心的安全性。

市場評估，Protagonist 遭遇這次重挫後，想後來居上在美國 PV 罕病市場超車藥華藥的機率將會大幅降低，也間接地鞏固藥華藥 Besremi 的市場先佔優勢。

專家表示 PV 龐大商機藏在美國用藥指南的遊戲規則中

回顧 Protagonist 自前年在美國血液學年會 (American Society of Hematology, ASH) 發表的 PV 二期臨床試驗期中數據正向的消息，股價從前年 3 月的 5 塊多一路飆漲到去年 7 月來到 49 美元。但在去年 8 至 10 月間，又因老鼠實驗出現皮膚癌遭 FDA 喊卡，造成股價暴跌 70%。而一個月後 FDA 又放行臨床，再大漲 100%。結果今年 4 月該公司發表在人體二期臨床發現有皮膚癌風險，成功取得藥證上市的機率和期程都畫上「問號」，股價摔至 19.35 美元。

熟悉美國醫療體系遊戲規則的人士指出，當初 Protagonist 會被包括 J.P. 摩根、投資銀行 Jefferies 與 Piper Sandler 等七家分析師撰寫報告，一致看好有創造年營收超越 20 億美元的潛力，關鍵就是著眼美國本土 16 萬 PV 病患中，人數最多的低風險病患與一線治療上，醫師普遍都會先給病人放血治療。一次放血不僅耗時長、占用珍貴床位資源，對病人身體也是一種折磨。Protagonist 的新藥 Rusfertide，透過賀爾蒙療法，阻止鐵離子自由進入血液，進而降低紅血球的生成，病人就無需承受放血之苦。只要納入美國醫療保險，就能為醫藥體系創造合理利潤，與病患達成三贏，也是 Protagonist 過去受到華爾街力捧的原因。

相較於 Protagonist 公司新藥開發受挫，股價如雲霄飛車般起伏，藥華藥的發展則是穩扎穩打，於去年 11 月藥華藥取得美國 PV 藥證，創下三個第一。包括第一個獲美國 FDA 核准所有成人 PV 患者均可使用的藥物；第一個在任何先前治療都可直接轉換的藥物；第一個獲 FDA 核准專門用於治療 PV 的干擾素療法。最令國人興奮的是，這是第一個台灣研發製造新藥自行在美上市銷售成功案例。

最特別值得一提的是，在今年 2 月，美國國家綜合癌症網絡（NCCN®）正式把藥華藥的 Besremi 放進治療指南（NCCN guideline）裡，並包括了在「低風險 PV 族群」的位置。這個位置也正好就是曾被七家華爾街分析師出報告，一致看好 Protagonist 新藥未來攻下後，能創造年營收超越 20 億美元龐大商機的位置。而今藥華藥正是唯一被核准的 PV 全線用藥，可以用於治療低風險 PV 病人，取代放血為治療選項的用藥，未來商機令人期待。