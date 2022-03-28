藥華藥仲裁案戰火再起 AOP提反請求近2000億元

藥華藥 (6446-TW) 與歐洲公司 AOP 的商業仲裁戰火再起。藥華藥去年因 AOP 違約，向國際商會 (ICC) 提請仲裁請求 AOP 賠償 20 多億歐元，不過 AOP 反請求 60 億歐元 (約新台幣 1890 億元)。對此，藥華藥認為，AOP 此舉是天價濫訴，並意圖阻礙公司新藥發展。

藥華藥與 AOP 的仲裁案纏訟近 4 年，去年 10 月被國際商會國際仲裁院 (ICC) 最終仲裁判斷需賠償 1.42 億歐元 (約新台幣 48.2 億元) 及仲裁費 135 萬歐元 (約新台幣 4500 萬元)。

藥華藥認為，AOP 違反授權合約，導致旗下新藥 P1101 美國藥證拖延，以及授權地區遲延臨床試驗及申請藥證，因此向 ICC 提請仲裁請求賠償，請求 AOP 賠償 20 多億歐元。

不過 AOP 提出三大主張，第一、藥華藥違反原授權合約而產生的損失；第二、藥華藥非法使用 AOP 臨床試驗數據；第三、主張藥華藥應支付 AOP 服務費及其所溢付的產品費用。AOP 向 ICC 提出的反請求總金額約 60 億歐元。

藥華藥表示，目前瑞士、奧地利、德國、美國均已作出判決，公司免賠 AOP 1.42 億歐元，並撤銷專利移轉的限制，案件全數終審定讞。不過 AOP 再提反請求，且求償金額高出 42 倍，有意以漫長的國際法律戰來困住公司新藥發展。

藥華藥委任律師則強調，尚未收到 AOP 繳交裁判費的證明，目前反請求部份尚屬不合法，將依仲裁流程於既定時程內向 ICC 提出答辨。