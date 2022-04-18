勤誠創新伺服器機殼報捷 獲德國設計大獎

伺服器機殼廠勤誠 (8210-TW) 今 (18) 日宣布，RM25324 高密度儲存伺服器機殼榮獲 2022 年德國 iF 設計大獎 (iF Design Award 2022)，印證勤誠以客戶為中心、不斷追求創新，以打造精實工藝藝術品的產品設計理念獲國際肯定。

勤誠表示，德國 iF 設計獎為世界四大設計獎之一，自 1954 年創辦至今已擁有超過 60 年的悠久歷史，透過理念、外觀、功能、差異化與影響力的五大指標評選出創新設計。

勤誠此次獲獎產品因 Dual-load 雙開側載設計，最佳化數據中心伺服器維護的便利與安全性，在萬件作品的激烈競爭中脫穎而出，讓台灣伺服器機殼的工藝創新閃耀國際。

總經理陳亞男指出，勤誠獲得 iF 設計獎肯定，展現公司產品設計的深厚實力，尤其伺服器機箱內必須讓各個機構件在運作時，能互相兼容，才能有最高品質的散熱與穩定綜效。

勤誠致力於培育全方位的設計及研發人才，也深入訪談不同垂直產業的系統整合商及終端客戶，了解用戶對機箱的使用需求，將公司 OTS(Off-The-Shelf) 標準品創新延伸到使用者應用需求上，未來將持續依循市場變化，不斷創新產品。

勤誠高密度雙載儲存伺服器機殼，搭配專屬滑軌，只需要從機櫃拉出半截機身，其針對使用者需求量身打造的 Dual-load 雙開側載和免工具維修設計，能為使用者創造更便利的使用情境，方便資訊人員即時維護，進行硬碟更換及安裝。

此外，為確保機箱雙邊側開的可靠度與安全性，使用獨家的雙邊風流導引散熱設計，可達同規格產品中最佳的散熱效果，承載力也經過重重測試驗證，確保伺服器在機櫃內互不干擾地穩定性。

執行副總許健南指出，勤誠作為全球雲端產業機電整合解決方案的領導品牌，公司致力於提供『高相容性』與『高差異性』並存的伺服器機箱標準品，以使用者為中心建立多元完整產品方案，透過模組化設計建立彈性模組構件，完成相容性驗證，並實現敏捷可信賴的產品研發，做到『容．異．不容易』。