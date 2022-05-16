張錫：現階段無看壞台股理由 宜採「微笑曲線」投資法

國泰投信董事長張錫今 (16) 日表示，近期台股震盪加劇，主因市場對升息的過度恐慌及擔憂，但往往在升息後的 6 至 12 個月內即會出現一波漲勢，現階段並無看壞台股的理由，建議宜採「微笑曲線」投資法。

今 (2022) 年以來，在戰爭、通膨、升息環境衝擊下，可說是利空齊發，台股近期震盪大舉修正，投資人心情也跟著上沖下洗。法人分析，目前各項利空皆開始出現鈍化現象，包括俄烏戰事影響已削弱、升息縮表市場已有心理預期，通膨也有機會在下半年逐漸舒緩，加上美國散戶投資人情緒指數已跌到谷底，幾乎接近 2008 年金融海嘯以來的最低點，總結利空有望出盡，顯示台股最壞的狀況已過去，第 2 季是找買點的絕佳時機。

張錫表示，目前評估 3 月至 4 月應是通膨最高點，未來因基期墊高後將會逐步趨緩，下半年通膨回落的幅度將更加明顯，故可關注聯準會宣布升息後市場是否有利空出盡的跡象，解釋市場將有機會出現明顯反彈。

張錫進一步表示，觀察歷史資料，聯準會升息前後市場多有波動，但往往在升息後的 6 至 12 個月內即會出現一波漲勢，以台股為例，2004 年及 2015 年二次升息循環啟動後 12 個月漲幅皆逾 15%，因此現階段並無看壞台股的理由，且全球經濟復甦下，台灣強勁出口動能可望延續，有助台股長線維持多頭格局不變。

張錫建議，投資策略上切忌追高殺低，宜採「微笑曲線」投資，也就是長線分批進場或定期定額方式，降低進場風險，不管是台股基金或 ETF，每月固定投資，以 3 年為一周期停利不停損，長線收益將十分可觀。

以素有「國民存股型」ETF 之稱的國泰永續高股息 ETF(00878-TW) 為例，追蹤 MSCI 臺灣 ESG 永續高股息精選 30 指數，結合 ESG 與高股息的投資策略，具長線投資價值。以該指數進行定期定額試算，近 1 年市場動盪下定期定額含息報酬有 4%，定期定額 2 年則有 18% 的好成績，定期定額 3 年可達 29%，顯示拉長投資戰線後，有機會創造更豐厚的收益。

00878 最新受益人數已逼近 50 萬人，截至上周五 (5/13)，股東數已達 49 萬 9372 人，並將於本週三 (5/18) 除息，為今年第二次配息，實際每單位將發放 0.32 元現金股利，若想要參與本次配息金額創歷年單季新高的機會，最晚要在本週二持有或買進。