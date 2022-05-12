中國封控加劇房地產開發商困境 融創中國美元債違約

融創中國未能在寬限期滿前支付到期美元票據共 7.42 億美元的票息，並預告可能還有更多其他筆債券到期無法償付，凸顯中國的防疫封控政策正讓房地產開發商的困境加劇。

融創中國是中國以銷售計第三大房產商。一名知情人士說，該公司考慮整頓離岸債務，以展延付款，而且正和國營企業商討策略投資，但融創中國拒絕評論置評。

未能支付的數筆票據中，包括 2023 年 10 月到期美元債，以及 2024 年 10 月和 4 月的美元債。融創中國說：「考慮到階段性流動資金的問題， 我們無法保證能如期或在相關寬限期內履行債務義務。 」

根據 Duration Finance 的統計數據，融創中國有 77 億美元的美元債券，是中國發行量第四大的房地產開發商。

去年秋天，融創中國曾被視為中國最有活力的房地產開發商之一，但隨著中國房地產債券暴跌、買家信心減弱，市場持續遭遇不景氣，許多原本靠發行美元債券募集資金的房地產公司也遭遇挫折。

分析師表示，從融創中國的償付問題來看，可能還有其他主要開發商無法履行即將到期的債務義務。

融創中國表示，重點布局核心一、二線城市的業績從 3 月開始就受到疫情打擊，導致合約銷售額大幅下滑。該公司盼望債權人提供緩衝時間，以解決階段性資金需求，並聘請財務顧問和法律顧問，評估流動性處境。