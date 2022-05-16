端午採買商機轉往線上 三大電商平台買氣大增

端午節慶即將到來，由於國內疫情持續延燒，電商業者觀察到，端午相關商品的線上買氣大增，富邦媒 (8454-TW) 旗下 momo 購物網統計，自 4 月底以來粽子銷售業績已年增近 150%，創業家 (8477-TW) 旗下生活市集也指出，近 2 周粽子關鍵字熱搜度暴增 2.5 倍，而台灣樂天市場銷售年增達 25%，為第二季營運續添動能。

生活市集指出，隨著本土疫情持續拉警報，加速民眾預購、採買行為從實體零售轉移至網路購物，近 2 周粽子關鍵字熱搜度暴增 2.5 倍，挹注生活市集端午前一個月的粽子銷量已年增近 45%，預料至 5 月下旬會達到高峰。

據生活市集銷售數據顯示，今年名店出品的粽子禮盒人氣超越傳統南北粽，平均客單價約落在 1200 元上下。

而據台灣樂天市場統計，自 5 月初端午節活動開跑以來，端午節商品相關關鍵字成為熱搜前 10 名，並帶動銷售年增達 25%。

樂天市場進一步分析，傳統老店和創新口味的粽子特別受消費者喜愛，銷售額年增約 20%；在禮盒方面，則是粽子系列禮盒較受歡迎，整體銷量占端午節禮盒約 40%。

此外，momo 購物網也指出，自 4 月底以來粽子買氣已湧現，至今業績年增直逼 150%。