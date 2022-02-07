材料-KY 1月營收2.72億元改寫次高 年增18.22%

材料 - KY(4763-TW) 今 (7) 日公布 2022 年 1 月單月營收，達 2.72 億元，為單月次高，僅次前月 2.77 億元，年增 18.22%，也為同期新高，主要來自絲束和醋片需求持續強勁，以及向上游整合生產的醋酐，也已開始量產出貨。

展望 2022 年，材料 - KY 看好醋片在中國的內需市場持續成長，目前訂單能見度佳，2022 年訂單已陸續談妥，今年有新的絲束產能規劃，加上去年第四季增加新醋片產能，醋酐已批量出貨挹注，2022 年營收將可超越 2021 年的 27.15 億元，再創歷史新高。

就新產能規劃方面，材料 - KY 絲束廠年設計總產能目前為 1.6 萬噸，因應未來絲束需求與營運成長，材料 - KY 擬將現有絲束廠廠區施以整頓清出空間以備擴充產線，目標今年上半年新增 4000 噸絲束產能。

材料 - KY 2021 年前三季稅後純益 2.96 億元，年減 2.9%，每股純益為 5.16 元，全年預估每股純益將超過 6 元，除 2022 年本業預估將挑戰賺回一個股本之外，濟陽土地徵收的確定入帳，預估貢獻每股純益 5 元水準，將使全年每股純益上看 16 元。

除持續優化生產效率與擴大產能外，材料 - KY 兩大策略方向佈局長期成長及鞏固競爭優勢：將把握循環經濟的發展機會，持續增加投資研發綠色環保材料。

目前材料 - KY 研發中的可生物降解紡織纖維已有初步成果，正著手進行推廣與評估擴大生產。同時，材料 - KY 著眼於發展替代傳統香煙的相關產品，並持續評估其他上下游發展機會。