材料-KY 2月營收1.95億元創同期新高 今年估將成長

材料 - KY(4763-TW) 今 (7) 日公布最新營收，繼 1 月營收以 2.72 億元創下歷史次高後，2 月營收為 1.95 億元，創同期新高，年增 15%，月減 29%，前 2 月累計營收 4.67 億元，年增 17.02%。

展望 2022 年，材料 - KY 主管指出，由於貿易戰再次升溫使產業鏈重組情勢加劇，地緣政治情勢變化，全世界供應鏈已重新排序，除絲束可望持續受惠外，材料 - KY 也看好醋片在中國的內需市場，供應鏈改變的長期趨勢持續支持材料成長。

目前材料 - KY 能見度高，今年訂單已陸續談妥，並有新的絲束產能規劃，加上去年第四季增加新醋片產能，且醋酐已批量出貨，預期 2022 年將是成長的一年，營收成長可望為上市以來最佳。

材料 - KY 的產能規劃方面，絲束廠年設計總產能目前為 1.6 萬噸，因應未來絲束需求與營運成長，濟南大自然擬將現有絲束廠廠區施以整頓清出空間以備擴充產線，目標今年上半年新增 4000 噸絲束產能，使總產能增至 2 萬噸。

除持續優化生產效率與擴大產能外，材料 - KY 往兩大策略方向布局長期成長及鞏固競爭優勢，包括把握循環經濟發展機會，持續增加投資研發綠色環保材料。並著眼於發展替代傳統香煙的相關產品，並持續評估其他上下游發展機會。