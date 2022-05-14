家長陪同隔離 金管會：符合兩條件就可理賠

立委高嘉瑜在臉書批評，家長陪同小孩隔離，防疫險卻不賠，認為金管會「不要隨業者一起耍賴」。對此，金管會今 (14) 日再發聲明指出，如果是自己小孩確診，且拿到衛生主管機關開立的父母隔離通知單就可以理賠；但如果是小孩同學確診而被隔離，家長自願陪同一起隔離，就不在理賠範圍之內。

金管會表示，有關隔離費用補償保險金，於防疫保單中多約定，以被保險人因傳染病防治法第 48 條，受衛生主管機關開立隔離通知書，而接受隔離處置者為前提，是以未成年子女如確診，其父母經衛生主管機關依規定開立隔離通知書者，保險公司即應依契約約定予以理賠。

又未成年子女之同學確診，該未成年子女依規定受隔離處置時，其父母僅係基於生活上共同照顧之需求，經主管機關彈性准予隔離期間在隔離地點同住，不受一人一室之限制。

衛生福利部疾病管制署 Q&A，第 54 題有講到，「接觸者居家 (個別) 隔離相關措施問答輯」之 Q9 可資參照，爰以該隔離處置並非傳染病防治法第 48 條所定，與確診病人接觸之隔離處置，保險公司依契約約定尚難予以理賠。

金管會強調，本會已請產壽險公會儘速擬具理賠實質審查指引，以利後續理賠處理，並就民眾較廣泛發生之防疫保險疑義之實務問題，作通案性的說明。另就個案爭議部分，已請財團法人金融消費評議中心指派專人提供消費者諮詢及服務。