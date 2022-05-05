三大利空籠罩 Q2全球筆電出貨估將年減15%

全球筆電出貨迎逆風，研調機構 DIGITIMES Research 今 (5) 日指出，雖然長短料問題逐步改善，但首季全球筆電出貨在高基期、新舊產品交替影響下，季減近 2 成，展望第二季，受全球通膨升溫、俄烏戰事、中國清零封控等三大黑天鵝影響，估出貨將再季減 7.2%，年減幅則達逾 15%。

DIGITIMES Research 分析師蕭聖倫預期，第二季前六大筆電品牌廠出貨都將較首季衰退，其中，聯想因主攻中國、歐洲巿場，包含消費、商務機種出貨都將受打擊，惠普 (HP-US) 則受供應商仁寶 (2324-TW) 昆山廠產能封控影響而降低，戴爾 (DELL-US) 同樣有 6 成產能由仁寶昆山廠供應，預期出貨目標也將下修。

蕭聖倫進一步指出，廣達 (2382-TW) 松江廠是蘋果 (APPL-US) 高階筆電唯一供應工廠，4 月受封控影響程度最大，也將大幅影響第二季出貨目標，估季衰退將減少 100 萬台，台廠雙 A 華碩 (2357-TW)、宏碁 (2353-TW) 則因高基期、俄烏戰事打擊市場、Chromebook 需求下滑，估出貨量也將分別季減 85 萬台、45 萬台。

從代工廠觀察，DIGITIMES Research 直言，第二季台灣代工廠出貨也將面臨衰退格局，其中，廣達因上海松江廠產能受創較深，出貨占比下降將最顯著。