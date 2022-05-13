〈俄烏衝突〉芬蘭、瑞典加入北約可能性大增 俄國再提全面核戰風險

繼俄羅外長之後，俄羅斯總統普丁 (Vladimir Putin) 長期親密夥伴也提出警告，如果北大西洋公約組織 (NATO) 繼續「向烏克蘭輸送武器」，有演變為全面核戰的風險。

就在芬蘭、瑞典加入北約可能性大增時，俄羅斯安全委員會副主席 Dmitry Medvedev 在社群媒體發文，指責北約向烏克蘭輸送武器、訓練部隊及進行演習，增加北約與俄羅斯發生直接與公開衝突的可能性，還可能因此演變成全面核戰。

Medvedev 說：「這樣的衝突總是有變成全面核戰的風險，這對每個人來說都是災難性的。」

上個月，俄羅斯外長 Sergey Lavrov 批評北約向烏克蘭供應武器，等於是與俄羅斯打代理人戰爭，有演變為第三次世界大戰風險。

近期，由於芬蘭與瑞典相繼表態，將申請加入北約，已激起俄羅斯的不滿與口頭威脅。

芬蘭總統 Sauli Niinisto 和總理 Sanna Marin 周四 (12 日) 發表聯合聲明，他們支持加入北約，這有助於加強芬蘭的安全。

另據媒體 Expressen 引述未具名消息人士的話報導，瑞典政府計畫在下周一再度舉行會議後，立即提交加入北約的申請。

過去在冷戰時期，芬蘭和瑞典一直保持中立，並未加入北約。然而，俄羅斯對克里米亞的吞併、對烏克蘭的持續入侵，以及俄羅斯軍隊對領空的例行侵犯，促使不結盟國家重新考慮其安全政策。

據《路透》引述外交消息，稱北約會加快審核芬蘭和瑞典的申請，最快可於下月底北約峰會或之前批准兩國加入。