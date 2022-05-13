上海首度提出時間表：目標是在本月中旬實現社會面清零

上海市官員周五 (13 日) 表示，目前提出的目標是在本月中旬實現社會面清零。

上海市副市長吳清周五在記者會上表示，目標是在本月中旬實現社會面清零，屆時將實施有序放開、有限流動、有效管控、分類管理。

他表示，將按照疫情防控常態化的要求，逐步由應急處置狀態下的封控區、管控區、防範區，向常態化防控下的高中低風險地區分類管理轉變。

這是上海官員首次公開提出社會面清零目標的時間表。官員曾表示，如果連續 3 天非隔離管控中單日新增數為零，就實現了社會面清零，在中國看來這是放鬆限制措施的前提。

雖然上海也有過社會面無新增的情況，但仍無法持續 3 天無社區傳播。周五，上海報告周四新增無症狀感染者中有 4 例在非隔離管控中發現，而周三時有 2 例。根據上海市衛健委通報，上海市新增新冠肺炎本土確診病例 227 例和無症狀感染者 1869 例。

吳清表示，目前已經在制訂持續鞏固疫情防控成果、有序恢復正常生產生活秩序的總體方案，考慮在現有復工復產的基礎上，進一步擴大復工復產，有序推動復市復學，盡快恢復全市正常生產生活秩序。

依目前政策，如果社會面做到清零，政府可開始在防控狀態下解除限制措施，允許工廠恢復生產。深圳和吉林省在實現社會面清零後，也開始減少限制措施，允許企業恢復生產。