上海：快遞業復工已至常態的六分之一 近期公布第二批白名單

中國上海市政府官員周四 (12 日) 表示，產業復工仍在持續，先前已公布快遞業第一批復工復產企業白名單，投遞情況約恢復到常態水準的六分之一。

上海市郵政管理局副局長余洪偉表示，「白名單」涉及 21 家主要品牌郵政快遞企業。這當中已有 16 家分撥處理中心恢復運營，5 家分撥處理中心也擬於近期投入運營。

他指出，目前，行業攬收和投遞業務量日均值均已達到 100 多萬單，恢復到常態水準的六分之一。此外，也會在近期公布第二批郵政快遞業復工復產「白名單」企業。

根據中國官方最新通報，11 日單日增加新冠病例 1917 例 (含確診者和無症狀感染者)，96.6% 為本土病例。上海市單日增加 1449 例，占整體單日增加病例數 75.5%，但整體而言，上海的新增情況仍在減少。

上海市衛生健康委副主任趙丹丹表示，新增感染者人數整體呈下降趨勢，在隔離管控外發現的新增陽性感染者愈來愈少，社會面疫情風險得到有效控制，疫情走勢趨穩向好 。

趙丹丹指出，目前最新的「三區」畫分，全市共畫分封控區 5973 個，涉及人口數約 197 萬；管控區 17472 個，涉及人口數約 303 萬；防範區 49313 個，涉及人口數約 1829 萬。