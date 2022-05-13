金寶公司派董事候選名單出爐 許介立未在名單內

金寶 (2312-TW) 今 (13) 日公告董事候選名單，其中，有 5 位提名人為新進董事候選人，值得注意的是，董事長許勝雄兒子康舒 (6282-TW) 董事長許介立並不在本屆候選名單中。金寶表示，已依據公司未來發展，完成董事提名程序，提出具備專業性、國際性及多元性等三大特性的董事名單。

金寶新任董事候選名單中，續任提名的有 6 名，分別是許勝雄、信東生技董事長柯長崎、鵬寶科技代表人暨金寶總經理陳威昌、獨立董事謝發達、黃志鵬，還有原本擔任獨董的總統府國策顧問何美玥，改提名為董事。

金寶另提名 5 名為新進候選人，包含成志投資經理人許介成、瑞寶生醫執行副總陳信佐、菁英財務顧問總經理朱平、康舒董事邱平和等，空出的獨董席次則提名台大會計系專任教授吳琮璠擔任。

金寶表示，提名董事名單中非法人代表比率高達 75%，由具有不同專業背景的人士所組成，涵蓋經濟、法律、電子產業等產業，更因曾任職於產官學界，擁有國際觀、豐富管理經驗，達到董事會廣納專業意見目標，此外，董事會成員名單中也有 2 位女性董事候選人，期能表達多元意見。

金寶預計在今年 6 月 27 日股東會上選出第 19 屆董事名單，包含 8 席董事、 3 獨立董事，而前總經理沈軾榮也提名 9 席董事名單，等於本屆金寶董事將出現超額競選情況。

金寶今日也公告，獨立董事黃志鵬對於提名名單持保留意見，主因是金寶已委請律師對沈軾榮提起刑事追訴，因此不宜列為董事候選人。

沈軾榮提名的候選名單，除沈軾榮自己外，還包含東吳大學資管教授洪永城、華碩技術顧問黃百毅、群己聯合律師事務所主持律師鄭曉東、璟向法律事務所主持律師張太祥、Nobo 資本管理執行董事湯立宇、中正大學助理教授陳志昕等，獨董名單則有薛銘鴻、吳明儀，至於原提名鍾鼎君為獨董候選人則在昨 (12) 日撤銷，因此沈軾榮原本提名 7 席董事與 3 席獨董，最後改為 7 席董事、2 席獨董。

金寶董事會另外也通過，授權董事長或其指定之人，採取必要方式澄清外界對公司、經營團隊的不實指控。金寶指出，任何散播損及公司、經營團隊信譽的不實言論，將嚴重影響公司信譽及所有股東權益，無論在公司具任何身分者皆宜停止此類行為，董事會也通過授權董事長或其指定之人，採取必要方式澄清，包括在媒體刊登澄清廣告、採取法律行動，以維護公司及經營團隊聲譽及所有股東權益。