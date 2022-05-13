〈台股盤後〉電金傳反彈大漲215點 周線連三黑

不受美股疲弱影響，台股今 (13) 日在電金傳三大族群同步反彈下，帶動指數大漲，終場上漲 215.86 點，收在 15832.54 點，收復先前 15700 點低點，惟市場追價意願有限，成交量僅 2250.45 億元。

熱錢似有回心轉意的跡象，新台幣與台股今天同步走揚，集中市場與櫃買市場同步收紅，包括半導體、航運、電子零件與金融等都是買盤追捧重點。

權王台積電 (2330-TW) 今天以 507 元開出後，一路在平盤之上震盪整理，終場上漲 6 元、漲幅約 1.2%，股價終場收在 511 元。

權王收紅也讓半導體族群沾光，台勝科 (3532-TW) 攻上漲停作收，來頡 (6799-TW) 也有 9% 以上漲幅，茂矽 (2342-TW)、穎崴 (6515-TW)、力智 (6719-TW)、景碩 (3189-TW)、全訊 (5222-TW)、同欣電 (6271-TW)、威鋒電子 (6756-TW) 等也有 5% 的漲幅。

傳產族群中汽車族群相對強勢，裕日車 (2227-TW)、耿鼎 (1524-TW) 終場大漲逾 7% 作收，裕隆 (2201-TW)、麗清 (3346-TW)、昭輝 (1339-TW) 也在買盤追捧下帶動股價翻紅。

航運族群包括萬海 (2615-TW)、長榮 (2603-TW)、華航 (2610-TW) 終場也有 3% 以上漲幅，另外包括長榮航 (2618-TW)、陽明 (2609-TW) 等也是買盤追捧重點，

生技族群的和康生 (1783-TW) 大漲近 7%，美時 (1795-TW)、岱宇 (1598-TW)、晶碩 (6491-TW)、喬山 (1736-TW) 與中化生 (1762-TW) 也各有 3%~5% 漲幅。

法人指出，台股雖反彈大漲逾 200 點作收，但在美國通膨壓力緊繃，聯準會鷹派態度確立，台股在缺乏成交量能支撐下，短線大漲很可能是曇花一現，部分個股成交量也偏少，面對後市仍對謹慎。