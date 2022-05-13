〈能源盤後〉市場供需拉鋸 原油震盪走升

由於原油市場試圖在供需拉鋸戰中站穩腳跟，WTI 原油期貨價格周四 (12 日) 在震盪交易中小漲作收。

能源商品價格

6 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 42 美分或 0.4%，收每桶 106.13 美元。

7 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 6 美分或 0.1%，收每桶 107.45 美元。

6 月交割的天然氣期貨價格上漲 1.3% ，收每百萬 Btu 7.739 美元，前一交易日收高 3.5%。

6 月交割的汽油期貨價格上漲 2.9%，收近每加侖 3.7917 美元。

6 月交割的熱燃油期貨價格下跌 0.9%，收每加侖 3.9161 美元。

市場推動力

周三石油市場上漲係因中國疫情好轉、摩根士丹利對石油的樂觀預測，以及美國 4 月消費者物價指數 (CPI) 8.3% 高於預期。在美國能源資訊署 (EIA) 公布上周美國原油庫存意外增加 850 萬桶後，石油多頭依舊堅定。 根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師平均預測減少 180 萬桶。

盛寶銀行大宗商品策略主管 Ole Hansen 表示，油價壓力凸顯交易者難以在市場供需強力拉鋸下正確定價，焦點持續在中國封城挫傷需求，以及高通膨扼殺經濟成長之間交替出現。

Hansen 表示，這是因為歐盟尚未就制裁俄羅斯原油的行動達成共識，同時沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國都發出警告，稱所有能源部門的產能都將耗盡。隨著柴油和汽油等燃料庫存繼續下降，這個市場的基礎似乎得到了支撐。

國際能源署 (IEA) 和 OPEC 都發布石油月報。IEA 警告，若更嚴格制裁俄羅斯的石油出口，恐使其原油產量倒退近 20 年。

OPEC 在報告中將今年全球石油需求自 4 月估值下修 30 萬桶 / 日，使其降至 340 萬桶 / 日。

EIA 公布，上周美國天然氣庫存增加 760 億立方英呎。根據 & P Global Commodity Insights 調查，分析師先前預期天然氣庫存增加 740 億立方英呎。

歐洲天然氣價格飆升，部分係因路經烏克蘭的俄羅斯管線中斷。俄羅斯周三晚上宣布對西方能源公司實施制裁，歐洲天然氣供應下降。德國經濟部長 Robert Habeck 隨即指控俄羅斯將能源武器化。

據彭博社報導，俄羅斯國營石油集團 Gazprom 的德國子公司減少了對德國的交貨，但報導減少的交貨量僅德國自俄羅斯進口量的 3%。另外，烏克蘭一條俄羅斯供應流向歐洲家庭的天然氣管道周三遭切斷。

荷蘭 TTF 交易中心的天然氣 7 月期貨價格飆升 20%，至每兆瓦 115.570 歐元。 英國天然氣期貨價格飆升 37% 至 191 美元便士。

