〈上海封城〉組裝廠警戒 英業達配合停工、和碩正常營運

中國疫情再升溫，繼深圳、東莞後，台商重鎮之一的上海無預警宣布，今 (28) 日起實施分區分批分時封控，組裝大廠廣達 (2382-TW) 表示，目前仍在了解情況當中，和碩旗下昌碩營運仍維持正常，至於英業達 (2356-TW) 則表示上海廠區已配合停工，將由捷克、墨西哥廠支援出貨。

英業達表示，上海廠區從今日起停工到 4 月 1 日，停工期間將轉由捷克、墨西哥廠支援出貨，上海廠後續是否繼續停工仍需觀察，英業達上海廠區主要生產伺服器、智慧裝置產品。

廣達則回應，上海臨時宣布實施管制措施，目前內部尚在了解當中，不過上海廠主要在浦西地區，屬於第二階段 (4 月 1 日後實施封控)，認為尚有緩衝期，且疫情後續狀況還要觀察，強調會配合當地相關防疫措施。

廣達主要筆電生產重鎮在重慶，占比約達 8 成，上海廠區負責約 2 成筆電、其他產品生產，受上海封控政策影響，廣達認為，短期恐讓物流、缺料狀況惡化。

和碩 (4938-TW) 旗下主要生產蘋果 iPhone 智慧型手機等通訊產品的上海昌碩，主要廠區也在浦東地區，但據了解，昌碩目前營運仍維持正常。

上海市政府宣布 28 日 5 時起，將以黃浦江爲界分區分批實施核酸篩查，第一批包含浦東、浦南及毗鄰區域，預計 4 月 1 日 5 點解封，浦西地區重點區域則預計自 4 月 1 日 3 時起實施全區封控，預計 4 月 5 日 3 點解封。

對於上海展開分區封控措施，經濟部長王美花上午受訪時表示，經濟部工業局已聯繫台商了解情況，根據目前廠商回饋，生產營運暫未受到影響，不過封控措施可能影響後續出貨。